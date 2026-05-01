ANTALYA ile Alanya bir elmanın iki yarısı, bir bütçenin iki ortağıdır ama Alanya cephesinde bugünlerde rüzgâr biraz sert esiyor.

Mesele sadece meşin yuvarlağın peşinde koşmak değil; mesele “hak” meselesi, mesele “gönül” meselesi.

​Malum, önümüzde bir derbi var.

Bir yanda şehrin adını taşıyan Antalyaspor, diğer yanda Akdeniz’in gururu, Süper Lig’in gediklisi Alanyaspor.

​Büyükşehir Belediyemiz bir duyuru yaptı. Özetle diyor ki: “Antalyaspor’umuzun maçına destek için billboardları donatacağız, ilçelerden otobüs kaldıracağız.”

​Niyet halis olabilir.

Antalyaspor’un zor günlerden geçtiği, desteğe ihtiyaç duyduğu da bir gerçek. Ancak unuttuğumuz bir detay var: Alanya da bu büyük ailenin öz evladıdır.

​Belediyenin bütçesi dediğiniz; Kaş’taki amcanın, Akseki’deki teyzenin ve tabii ki Alanya’daki esnafın alın teridir.

Ortak kasadan çıkan her kuruşun harcandığı yerde, o kasaya ortak olan herkesin yüzünün gülmesi gerekir.

​Alanyasporlu dostlarla konuştum.

Sitemleri derin…

Diyorlar ki: "Bizim vergimizle, bizim bütçemizle, bize karşı oynayacak rakibe lojistik destek sağlanıyor. Bu hak mıdır?"

​Haklılar.

Eğer bir otobüs kalkacaksa, o otobüste sadece kırmızı-beyaza gönül verenler değil, turuncu-yeşilli sevdalılar da olmalıydı.

Şehrin billboardlarında "İki kardeş takımımıza başarılar dileriz" yazısı boy gösterseydi; işte o zaman belediyecilik, "büyükşehir" vakarına yakışan o kapsayıcı zırhı giymiş olurdu.

​Sayın Başkan Vekili Büşra Özdemir’in spora olan ilgisi ve Antalyaspor’a sahip çıkma arzusu takdire şayan.

Ancak siyaset ve yönetim, ince ayar işidir. Bir tarafı ihya ederken, diğer tarafı "üvey evlat" psikolojisine itmemek gerekir.

​Antalya ile Alanya arasında suni bir mesafe oluşturmak, en çok bu güzel şehre zarar verir.

Sahada ter döken futbolcular arkadaştır, tribünde yan yana oturanlar kardeştir.

​Netice de​ maç biter, skorlar unutulur.

Ama gönül kırıklığı baki kalır…

Daha düdük çalmadan Alanya’da suların durulması için; Büyükşehir’in bu desteği "tüm futbolseverlere" ve "her iki kulübe" yayması en şık hareket olacaktır.

​Unutulmasın ki; Alanyaspor da bizimdir, Antalyaspor da…

Biri eksik olursa, Antalya’nın bir yanı hep yarım kalır.

​Sahada iyi olan kazansın, ama kazanan mutlaka "kardeşlik" olsun.

Esen kalın...