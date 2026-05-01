Alanya’da jandarmanın düzenlediği operasyonla 1 kilo 20 gram sentetik kannabinoid bulundu. İki şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

ALANYA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Alanya’da uyuşturucu operasyonu sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında iki şüpheliyi takibe aldı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen ekipler, şüphelilere ait adres ve araçta eş zamanlı arama yaptı.

24 BİN KULLANIMLIK MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda toplam 1 kilo 20 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Jandarma kaynakları, ele geçirilen maddenin yaklaşık 24 bin 100 kullanımlık olduğu değerlendirmesini yaptı.

Bu miktarın piyasaya sürülmesi halinde özellikle gençler üzerinde ciddi risk oluşturabileceği belirtiliyor.

2 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Soruşturma Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Yetkililer, bölgede Alanya’da sentetik uyuşturucu operasyonlarının artarak devam edeceğini ve denetimlerin sıkılaştırıldığını bildirdi.