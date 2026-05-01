Alanya’da araç sahiplerini yakından ilgilendiren zorunlu ekipman düzenlemesi, denetimlerin artmasıyla yeniden gündeme geldi. Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında araçlarda bulunması gereken ekipmanlar sıkı şekilde kontrol edilirken, eksikliği durumunda sürücülere 1.246 TL idari para cezası uygulanıyor.

ALANYA’DA DENETİMLER ARTTI

Özellikle turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Alanya’da trafik yoğunluğu gözle görülür şekilde artarken, ekipman denetimleri de sıklaştırıldı. Şehir içi ve uzun yol kontrollerinde, sürücülerin araçlarında bulundurması gereken ekipmanlar tek tek inceleniyor.

SADECE İLK YARDIM ÇANTASI YETERLİ DEĞİL

Birçok sürücünün bildiği ilk yardım çantası ve reflektör zorunluluğuna ek olarak, artık bazı temel el aletleri de kontrol ediliyor. Bu kapsamda pense, tornavida ve çekiç gibi ekipmanların araçta bulunması gerekiyor.

UZMANLARDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Avukat Zeynep Karakuş, bu ekipmanların araçta meydana gelebilecek basit arızalara hızlı müdahale için zorunlu tutulduğunu belirtti. Karakuş, sürücülerin eksik ekipman nedeniyle hem ceza hem de muayene sorunları yaşayabileceğini vurguladı.

ALANYA’DA MUAYENE VE TRAFİK RİSKİ

Alanya gibi uzun yol kullanımının yoğun olduğu bir bölgede, ekipman eksikliği yalnızca cezayla sınırlı kalmıyor. Araç muayenesinde de sorun yaşanabileceği belirtilirken, özellikle yaz sezonunda yollarda kalan araç sayısının artabileceğine dikkat çekiliyor.

SÜRÜCÜLERE KRİTİK UYARI

Yetkililer, araçlarda kriko, bijon anahtarı gibi temel ekipmanların yanı sıra küçük el aletlerinin de eksiksiz bulunması gerektiğini hatırlatıyor. 2026 yılı itibarıyla uygulanacak 1.246 TL ceza göz önünde bulundurulduğunda, sürücülerin araçlarını düzenli kontrol etmesi önem taşıyor.

Alanya’da hem yerel sürücüler hem de şehre gelen ziyaretçiler için bu tür denetimlerin artarak devam etmesi bekleniyor.