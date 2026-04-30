Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında kent genelinde toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı. Karar, özellikle şehir içi hareketliliğin artacağı resmi tatil gününde vatandaşlara kolaylık sağlamayı hedefliyor.

TÜM BELEDİYE ULAŞIM ARAÇLARI ÜCRETSİZ

Yapılan duyuruya göre, nostalji tramvayı, raylı sistem hatları ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ile iştiraklerine ait toplu taşıma araçları gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Uygulamanın, gün boyu geçerli olacağı ve herhangi bir ücret alınmayacağı belirtildi.

YOĞUNLUK BEKLENİYOR

1 Mayıs nedeniyle şehir merkezleri, etkinlik alanları ve sosyal yaşam noktalarında yoğunluk yaşanması bekleniyor. Bu kapsamda alınan ücretsiz ulaşım kararıyla, trafik yoğunluğunun azaltılması ve vatandaşların toplu taşımaya yönlendirilmesi amaçlanıyor.

ALANYA’DAN ANTALYA’YA GİDECEKLER İÇİN ÖNEMLİ

Alanya’dan Antalya merkeze gidecek vatandaşlar için de uygulama önem taşıyor. Kent merkezine ulaştıktan sonra şehir içi ulaşımın ücretsiz olması, özellikle resmi etkinliklere katılacaklar için avantaj sağlayacak.

Yetkililer, vatandaşların toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri yönünde çağrıda bulundu.