Bilader bizim endee Alanya'da millet bi aaza zor billenir. Endee mevzuuda rahmetli Gaveci Köroolu Emmi'nin bi lafı var. Köroolu "Engi Alanya'da dört döyusu bi araya getiremedim" derimişimiş. Endeenin hikayesini de çoğunuz bilisiniz emme ben bilmeyenler üçün bita annadıvereem bilader. 1940'larda rahmetli Köroolu çarşıda gayfecilig ederkene, o zamanlarda engile tüp müp olmadığından gayfeyi kömür ocaanda bişiririmiş. Kömür ocağını da idare edmesi zor olur, hemene kömürü ölçeceksin, yenisini goocanki sönmeceg, velasıl kelam kömür ocağı bi ömür dörpüsü bilader. Alanyalılar da Köroolu'ndan değişig değişig gayfe isderlerimiş. Misal, dört kişi bi araya geliller, "Hadin birer gayfe içelim" derler, biri şekerli, biri orta, biri sade, biri çok şekerli isderimiş. Köroolu Emmim de ende adamlar üçün cezveyi kömür ocaana hebire sokar, çekerimiş. Bi tarafdan da "A döyuslar, ha hepiniz de ayni gayfeyi isdeseniz Allah daş mı ediceg? Engi Alanya'da dört döyusu bi araya getiremedim" deyi söylenir dururumuş. Allah gani gani rahmet eylesin.

