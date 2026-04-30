Antalya’da yürütülen soruşturmada yeni belgeler ortaya çıktı. Gelin Zeynep Kerimoğlu’nun ifade ve mesaj kayıtları dosyada yer aldı.

SORUŞTURMADA YENİ AŞAMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Antalya yolsuzluk ve uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yakın çevresine ilişkin iddialar dosyada geniş yer buldu.

GELİNİN İFADELERİ DOSYADA

Soruşturma dosyasına giren belgeler arasında, Böcek’in gelini Zeynep Kerimoğlu’nun ifadeleri ve dijital yazışmalarının bulunduğu öğrenildi. Dosyada yer alan bazı mesajlarda, kamuya ait araçların kullanımına ilişkin iddiaların geçtiği öne sürüldü.

DİJİTAL VERİLER MERCEK ALTINDA

Yetkililer, elde edilen dijital verilerin teknik incelemeden geçirildiğini belirtti. Mesaj kayıtlarının doğruluğu ve içeriklerin kapsamı, soruşturmanın seyrini belirleyecek kritik başlıklar arasında yer alıyor.

AİLE BAĞLANTILARI VE MALİ HAREKETLER İNCELENİYOR

Dosyada adı geçen bir diğer isim olan Mustafa Gökhan Böcek ile ilgili mali bağlantıların da araştırıldığı bildirildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi.

MİLYONLUK İŞLEMLER DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma kapsamında yürütülen finansal analizlerde, milyonlarca lirayı bulan işlemler dikkat çekti. Bu işlemlerin kaynağı araştırılırken, bazı hesaplara tedbir uygulandığı öğrenildi.

LÜKS HARCAMALAR DA DOSYADA

Soruşturma belgelerinde, yüksek değerli hediyeler ve dikkat çeken harcamalara ilişkin kayıtların da yer aldığı ifade edildi. Bu detayların, dosyanın ekonomik boyutunu ortaya koyduğu değerlendiriliyor.

YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yetkililer, Antalya’da Muhittin Böcek soruşturması son durum başlığında takip edilen dosyada incelemelerin sürdüğünü belirtti. Yeni delillerin ortaya çıkmasıyla birlikte soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği ifade ediliyor.