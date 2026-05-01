ALANYA’NIN kronikleşen trafik ve otopark sorununa çözüm olması beklenen projelerden biri olan Uygun Center AVM projesinde sular durulmuyor. Kamuoyunda infial yaratan "Otopark alanlarının dükkân ve depo olarak kullanıldığı" iddiaları, yerel yönetimi harekete geçirdi. Alanya Belediyesi, projeye aykırı kullanımın tespiti için kapsamlı bir denetim süreci başlattığını duyurdu.

DENETİM VE TEKNİK İNCELEME SAFHASI

Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, AVM bünyesinde bulunan ve kapalı otopark olarak tahsis edilen alanlarda yerinde inceleme gerçekleştirecek. 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca yapılacak bu denetimlerde; yapının onaylı projesine, ruhsat eklerine ve kullanım amacına uygunluğu mercek altına alınacak. Mevzuata aykırı bir şekilde otopark alanının ticari veya başka bir alana dönüştürülüp dönüştürülmediği teknik raporlarla kayıt altına alınacak.

HUKUKİ SÜREÇ VE ENCÜMEN KARARI

Tespit edilen aykırılıklar; İmar ve Ruhsat müdürlükleri tarafından hazırlanan tutanaklarla birlikte Belediye Encümeni’ne sevk edilecek. Süreç, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun belediyeye tanıdığı denetim ve yaptırım yetkisi çerçevesinde ilerleyecek. Encümenden çıkacak kararla birlikte, projeye aykırı işletilen alanların ruhsatlarının iptal edilmesi bekleniyor.

İSKAN İPTALİ VE MÜHÜRLEME RİSKİ

Yapılan açıklamada, hukuki sürecin sadece iş yeri açma ruhsatları ile sınırlı kalmayabileceği vurgulandı. Projeye aykırılığın giderilmemesi durumunda:

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatları askıya alınacak veya iptal edilecek.

Yapının Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskân) iptal süreci başlatılabilecek.

Süresi içinde itiraz hakları bulunsa dahi, mevzuata aykırılık giderilene kadar ilgili bölümlerin mühürlenmesi söz konusu olacak.

Alanya Belediyesi yetkilileri; kamu yararının korunması ve şehir planlamasına sadık kalınması adına denetimlerin tavizsiz süreceğini belirtti. Halkın otopark hakkının gasp edilmesine izin verilmeyeceği mesajı net bir şekilde verildi. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi