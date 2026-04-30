Ulan bilader bu sene boyna grip oluyom, hu yaz bi gelse, vallahı sıcaktan bıta çıkacak olduğum yok. Apışlarımın arası sıcaktan cicig cicig erise gene ağzımı açmaacam. Bilader bu sene gripin birini geçirirkene taa ötekine yakalanıyom. Ne bileen evel her sene bi kere grip olur, bıta olmazdım. Doğdur doğdur gezdim bu sene. İçdiim buynuz begmezinin, yediim portakalın, mandelinin, limonun haddi hesabı yog. Avrada boyna tavıg çorbasıyla egmeg çorbası bişirddiriyom. Yatagda debelenirkene belim yar oldu. İğne yerkene elee döndüm. Nabdısam geçmeeyoru endee grip.

İraamedli Garazor Emmim, gışın grip olmayaam deyi gış gelmeden doğdura gedmiş, bi grip innesi yabdırmış gendine. Gış olmuş, Garazor Emmim boyna grip olurumuş. Ökeele doğdurun yanna çıkavarmış. "Aaa doğdur bey, grip olmayaan deyi bana bi aşı vuruverdin. Bi de aşıyı vurmasan noolucadı benim halım?" demiş. Beniki de o hesab, bi de o gadar hapı içmesem, inneyi vurdurmasam noolucaadım bilmem. Meğer bilader endee grip deeşig bi gripimiş. Adamı yakaladı mı salmaz, kedi eniği gibi mavılatırmış. Çurfalık kaydı gibi dökülaaldı her yanım. Allah size sağlık, sıhhat, afiyed versin.

Benden bönlük bu gadar. Hadi galın sağlıcaala.