Alanya’dan Hatay’a doğru uzanan bu yol, sıradan bir seyahatin çok ötesinde. Bavullarda kıyafet değil; yüreklerde biriken vefa, omuzlarda taşınan sorumluluk var. “Vefa Turizmi” adı verilen bu anlamlı organizasyon, aslında bize unuttuğumuzu sandığımız bir değeri yeniden hatırlatıyor: Birlik olmayı…

Depremin ardından geçen zaman, acının izlerini silmeye yetmedi. Hatay hâlâ ayağa kalkmaya çalışıyor. Sokaklar toparlanıyor belki ama kalplerin toparlanması o kadar kolay değil. İşte tam da bu noktada Alanya’dan yükselen bu ses, “Sizi unutmadık” demenin en güçlü hali oluyor.

Bugün turizm dediğimiz şey çoğu zaman deniz, kum, güneş üçgenine sıkışıp kalıyor. Oysa bu kez turizm; vicdanla, empatiyle ve dayanışmayla yeniden tanımlanıyor. Alanya Hataylılar Beraberlik ve Dayanışma Derneği’nin öncülüğünde gerçekleştirilen bu program, bir tatil planı değil; bir gönül seferberliği.

Üstelik bu sadece sembolik bir ziyaret de değil. Hatay çarşısında yapılacak alışverişle esnafın yeniden nefes alması sağlanacak. Belki küçük bir alışveriş, ama büyük bir moral… Çünkü bazen bir dükkâna girip “Kolay gelsin” demek bile, o şehrin yeniden ayağa kalkmasına katkıdır.

Programa katılacak isimlere baktığımızda ise bu işin ne kadar ciddiye alındığını görmek zor değil. Siyasetten bürokrasiye, sivil toplumdan basına kadar geniş bir katılım var. Ama açık konuşmak gerekirse, bu organizasyonu değerli kılan isimler değil, niyetin kendisi.

Çünkü mesele Hatay’a gitmek değil…

Mesele, Hatay’ın yalnız olmadığını hissettirmek.

Belki de bu programın en önemli tarafı, diğer şehirlere örnek olacak olması. İstanbul’dan, Çanakkale’den, Türkiye’nin dört bir yanından benzer adımlar atıldığında işte o zaman gerçek anlamda bir “iyileşme” başlayacak.

Bizler çoğu zaman unutmayı hızlı öğreniyoruz. Gündem değişiyor, hayat devam ediyor. Ama bazı şehirler için hayat, o günkü enkazın altında kalmaya devam ediyor. İşte bu yüzden böyle organizasyonlar bir hatırlatma niteliği taşıyor.

Hatay’ın ihtiyacı sadece yardım değil…

Hatay’ın ihtiyacı, hatırlanmak.

Ve Alanya bu kez çok güzel bir şey yapıyor:

Unutmamayı seçiyor.

Belki de en kıymetlisi bu… Kalın sağlıcakla.