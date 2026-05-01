1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bankaların çalışma durumu netleşti. Resmi tatil kapsamında hem kamu hem de özel bankalar kapalı olacak. Bu durum, özellikle para transferi, kredi işlemleri ve şube hizmetleri planlayan vatandaşları doğrudan ilgilendiriyor.

TÜM BANKALAR KAPALI OLACAK

1 Mayıs’ın resmi tatil olması nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya’daki tüm banka şubeleri de kapalı olacak. Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank gibi kamu bankalarının yanı sıra özel bankalar da hizmet vermeyecek. Bu süreçte şubelerden herhangi bir işlem yapılamayacak.

DİJİTAL BANKACILIK DEVAM EDİYOR

Resmi tatil süresince vatandaşlar işlemlerini mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirebilecek. Ancak şube onayı gerektiren işlemler bu süreçte yapılamayacak ve tatil sonrasına kalacak.

HAFTA SONUYLA BİRLİKTE SÜRE UZUYOR

1 Mayıs’ın ardından hafta sonunun da araya girmesiyle birlikte bankacılık işlemlerine ara verilecek süre uzuyor. Bankalar, 4 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacak.

DİĞER KURUMLAR DA KAPALI

1 Mayıs’ta sadece bankalar değil, birçok kamu kurumu da hizmet vermeyecek. Bu kapsamda:

- Kargo firmaları

- Nüfus müdürlükleri

- Belediyeler

- Noterler

- Okullar ve üniversiteler

gibi kurumlar da resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, özellikle acil bankacılık işlemi olan vatandaşların dijital kanalları kullanmalarını öneriyor. Şube işlemlerinin ise 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılabileceği hatırlatılıyor.

Alanya’da günlük yaşamı da etkileyen bu durumun, özellikle ticari faaliyetler ve ödeme planlamalarında dikkate alınması gerekiyor.