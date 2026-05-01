1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Türkiye genelinde kutlamalar yapılırken, özellikle Taksim tartışması ve polis müdahaleleri gündeme damga vurdu.

TAKSİM TARTIŞMASI YİNE GÜNDEMDE

Türkiye’de 1 Mayıs denince değişmeyen başlıklardan biri bu yıl da öne çıktı. İstanbul’da bazı sendika ve siyasi gruplar Taksim Meydanı’na yürümek istedi. Valilik kararları doğrultusunda meydanın kapalı olması nedeniyle polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Sabah saatlerinden itibaren Şişli, Beşiktaş ve Mecidiyeköy hattında hareketlilik yaşandı. Yürüyüşe geçmek isteyen gruplara zaman zaman müdahale edildi. Gün içinde farklı noktalarda çok sayıda gözaltı yapıldığı bildirildi.

GERİLİM NEDEN HER YIL TEKRARLANIYOR?

1 Mayıs’ın Türkiye’de her yıl benzer görüntülerle gündeme gelmesinin arkasında üç temel başlık bulunuyor: Siyasi kutuplaşma: Farklı gruplar 1 Mayıs’a farklı anlamlar yüklüyor. Sembolik alan tartışması: Taksim Meydanı’nın simgesel önemi sürüyor. Güvenlik yaklaşımı: Yetkililer geniş katılımlı yürüyüşleri risk olarak değerlendiriyor. Bu üç başlık birleştiğinde, kutlama ile müdahale aynı gün içinde yaşanıyor.

ALANYA’NIN HAFIZASINDA KALAN BİR İSİM

1 Mayıs 1977’de hayatını kaybedenler arasında Alanyalı genç Niyazi Darı da vardı. Henüz 24 yaşındaydı. Ankara’da öğrenciydi, ailesi onu düğüne bekliyordu ama cenazesi geldi. Ağabeyi Ali Darı, yıllar sonra kardeşini şu sözlerle anlattı: “Niyazi aile içinde çok farklı bir insandı. Yardımseverdi, kimseyi kırmazdı. Siyasetle ilgilenmezdi ama o dönemin şartları onu da içine çekti. Biz düğüne gelecek diye bekliyorduk, cenazesini aldık.” Alanya Araştırmacısı Oğuz Korum ise o dönemin atmosferini şöyle özetledi: “O yıllarda herkes birbirinden şüphe ederdi. Üniversiteler bölünmüştü. Niyazi’yi tanırdım, siyasetin keskin tarafında biri değildi. Ama o ortamda tarafsız kalmak neredeyse imkânsızdı.” Turizmci Hasan Uysal da Darı’nın gençliğine dikkat çekti: “Lise yıllarından tanırım. Sporla, müzikle ilgilenirdi. Sağlam karakterli bir insandı. Böyle bir insanın bu şekilde hayatını kaybetmesi bizi çok sarsmıştı.”

SON MEKTUBU BUGÜNÜ DE ANLATIYOR

Niyazi Darı’nın ağabeyine yazdığı son mektup ise dönemin gerilimini açık şekilde ortaya koyuyor: “Okula gitmek bile zorlaştı. Her gün bir arkadaşımız ya dövülüyor ya vuruluyor. Böyle devam ederse büyük sorun olacak.” Bu satırlar, 1 Mayıs’ın sadece bir gün değil, bir dönemin gerçeği olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

Kaynak: Ferit Kesen