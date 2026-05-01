Altın piyasasında son günlerde yaşanan hareketlilik yatırımcıların dikkatini çekerken, finans analisti İslam Memiş’ten önemli değerlendirmeler geldi. Memiş, piyasada oluşan “altın düşüyor” algısının gerçeği yansıtmadığını belirterek, fiyatların seyrinde jeopolitik risklerin belirleyici olduğunu vurguladı.

KISA VADELİ HAREKETLER YANILTABİLİR

Altın fiyatlarının değerlendirilmesinde yalnızca günlük değişimlere odaklanmanın doğru olmadığını ifade eden Memiş, kısa vadeli dalgalanmaların yatırımcıları yanıltabileceğini söyledi. Gram altının yılbaşından bu yana genel olarak yükseliş trendinde olduğunu hatırlatan Memiş, büyük resme bakılması gerektiğinin altını çizdi.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER ETKİLİ

Piyasalarda yönün büyük ölçüde küresel gelişmeler ve jeopolitik riskler tarafından belirlendiğini dile getiren Memiş, özellikle uluslararası haber akışının altın fiyatlarında ani hareketlere neden olabildiğini kaydetti. Bu durumun, kısa süreli düşüş ya da yükselişleri beraberinde getirdiği ifade edildi.

UZUN VADE VURGUSU

İslam Memiş, altının tarihsel olarak değer koruyan bir yatırım aracı olduğunu belirterek, uzun vadeli bakış açısının önemine dikkat çekti. Yıl içerisinde sert iniş ve çıkışların normal olduğunu dile getiren Memiş, bu dalgalanmaların yatırımcılar açısından yanlış algı oluşturabileceğini ifade etti.

YATIRIMCIYA UYARI

Memiş, yatırımcıların panik hareketlerden kaçınması gerektiğini belirterek, uzun vadeli stratejilerle hareket edilmesini önerdi. Piyasalardaki geçici dalgalanmaların yerine, genel trendin takip edilmesinin daha sağlıklı sonuçlar doğuracağını söyledi.

Altın piyasasında yaşanan gelişmeler, Alanya’da yatırım yapan vatandaşlar tarafından da yakından takip edilirken, uzmanların uyarıları özellikle küçük yatırımcılar için yol gösterici olmaya devam ediyor.