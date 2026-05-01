GÖNDERİLEN mesajlarda, alıcının trafik hız sınırını ihlal ettiği öne sürülerek idari para cezası kesildiği belirtiliyor. Mesajda ayrıca, cezanın sistemde aktif olduğu ve belirli bir tarihe kadar ödenmemesi halinde yasal sorumluluk doğacağı ifade ediliyor. Vatandaşların paniğe kapılması hedeflenen mesajlarda, ödeme yapılması için bir internet bağlantısı da yer alıyor.

ŞÜPHELİ LİNK TUZAĞI

Uzmanlar, mesajda yer alan bağlantının resmi kurumlarla hiçbir ilgisinin bulunmadığını ve kişisel bilgileri ele geçirmek amacıyla hazırlandığını belirtiyor. Sahte linke tıklayan kullanıcıların, banka bilgileri ve kimlik verilerinin çalınma riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapılıyor. Mesajda dikkat çeken bir diğer unsur ise, linkin aktif hale gelmesi için kullanıcıdan “Y” yanıtı vermesinin istenmesi. Bu yöntemle dolandırıcılar, kullanıcıyı etkileşime sokarak tuzağa düşürmeyi amaçlıyor.

YETKİLİLERDEN UYARI

Yetkililer, resmi kurumların bu tür SMS’ler üzerinden ödeme talep etmediğini vurgulayarak, vatandaşların yalnızca e-Devlet ve ilgili kurumların resmi internet siteleri üzerinden işlem yapmaları gerektiğini hatırlatıyor.

