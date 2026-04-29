Bilader öndün gara cavanın arada bi adamı malamat eddiini yazıverdim, benim de delaanlılımda başıma geleni yazıvericem dediidim. Velasıl kelam,

ben de çok düşdüm cavadan. Emme düşüşümün birini heç unudamam. O vakıt gencim, bekarım, gövden alıb, yerde yediim vakıdlar. Delaanlıkana daldan alırdım guşu emme hindi çıkamayom Begdeş yokuşunu. Neyise, lafı don lastii gibi sündürmeyelim, yokardan aşşa dooru söökendim benim gara cavaala, kontaa kapadıverdim motur benzin yağmasın deyi. Çeşmenin başında gızlar var. Gızları görünsüre muraylanmag geldi içimden. Elimin birini saldım, tek elimile sürüyom gari moturu. Gızlar da bana dooru tanıyoru. İçlerinden birine de yangınım. Ben de gızlara dooru tanırkana motur çörezin içine girdi. Bi serildim emme manda boku gibi yapışaaldım. Motur öndee debelleniyoru, ben arkada. Haylıca bi süründüm. Gagdım, dizlerim parçalanmış, şalvar kırk pinçe olmuş. Yangın olduum gız da ötedenarı kikir kikir gülüyoru. Yer delig olsa içine giriceedim bilader. Ende cava yüzünden ben de çok malamat oldum.

Benden böönlüğ bu gadar. Hadi galın sağlıcaala.