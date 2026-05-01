Alanya Avsallar’da evinde tıraş olurken elektrik akımına kapılan 50 yaşındaki Hollandalı turist, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

EVDE TRAŞ OLURKEN AKIMA KAPILDI

Olay, Alanya Avsallar Mahallesi’nde bir konutta sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Hollanda uyruklu Nedzad Muratagic (50), banyoda tıraş olduğu sırada elektrik akımına kapıldı. Bir anda fenalaşan Muratagic yere yığıldı.

AİLESİ FARK EDİNCE YARDIM İSTEDİ

Evde bulunan yakınları durumu fark edince vakit kaybetmeden 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk müdahaleyi evde yaptıktan sonra Muratagic’i hastaneye kaldırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Muratagic, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası Alanya’da tıraş olurken elektrik akımına kapılma olayı jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğini netleştirmek için evde teknik inceleme başlattı. Elektrik tesisatında bir arıza olup olmadığı araştırılıyor.