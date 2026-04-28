Yemek Bedelinin Kısmen Sigorta Primine Tabi Olmasına İlişkin Düzenleme:

17 Nisan 2026 tarihli ve 33227 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7577 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10 uncu maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinde,

Aşağıda sayılan:

Ayni yardımlar, Ölüm, doğum, evlenme yardımları, Görev yollukları, Seyyar görev, kıdem, ihbar ve kasa tazminatı, İş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler, Keşif ücreti, Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek çocuk ve aile zamları, İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, İşverence işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 Türk lirasına kadar olan kısmı prime esas kazanca tabi tutulmaz. (9) numaralı alt bentte belirtilen tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

Bu şekilde hesaplanan tutarın %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmü düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeye benzer hüküm 2022 yılında Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde yapılmış; ancak yönetmelik hükmü Danıştay tarafından iptal edilmiştir. Bu yasa hükmü ile benzer düzenleme getirilerek vergi uygulamasıyla paralellik sağlanmıştır.

Daha önce iptal edilen Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ndeki benzer düzenleme ve vergi uygulaması birlikte değerlendirildiğinde, getirilen kanun maddesiyle aşağıdaki hususlar düzenlenmiştir:

İşverence işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 Türk lirasına kadar olan kısmı prime esas kazanca tabi tutulmayacaktır.

Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır.

İşverenlerce sigortalılara işyerinde veya müştemilatında kendi imkânlarıyla yemek hizmeti verilmesi veya yemek hizmeti veren gerçek ve tüzel kişilerden satın alınıp işyerinde veya müştemilatında sigortalılara verilmesi durumunda, yemek bedelinin tamamından prim alınmayacaktır.

Yemek hizmetinin sigortalılara verilen nakit para veya yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki vb. araçlarla sağlanması hâlinde, çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 Türk lirasına kadar olan kısmı prime esas kazanca tabi tutulmayacaktır.

Kanun hükmü 17.04.2026 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, 16.04.2026 tarihine kadar (bu tarih dâhil) günlük yemek istisna bedeli 158 TL üzerinden, 17.04.2026 tarihinden itibaren ise 300 TL üzerinden hesaplanacaktır.