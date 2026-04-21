Bilader öndün sanayinin orda yerde para arar gibi aar aar gedib gederim moturula. Bi bağdım benim moturun benzini bitib geder. Benzin alıcan mı şelden, akıl alıcan mı kelden dediglerinden orda şeli gördüm, hurdan bi benzin alaam dedim. Moturula yanaşdım, benzinligde bi hanım "Hura yanaş" dedi. Pompayı bi daggada çekdi, moturun depo kapağını açdı, "Dayı kaç liralıg olsun?" dedi. "Engire gelmişike dolduruver" dedim. Benzini doldurmaya başladım. Hindiye gadar hec benzinci hanıme deggelmediidim. Marag eddim. Dayanamadım gari, sordum, "Aba nerden çıgdı endee benzincilig işi?" dedim. "Dayı ben Gazipaşa'daadım. Hindi bura geldim. Napaam egmeg davası. Benzinligde iş buldum, çalışıyom" dedi. "Selinti'nin yerlisi misin?" dedim. Esas Bursalıymış, 10 seneder Selinti'demiş. Alanya'ya yeni gelmiş, adı Züleyha'ymış. "Alanya'da başga yerde benzinligde çog çalışan hanım var emme lekin Alanya'da benim öörümden yog, benzin gadma işini bi ben yapıyom" dedi. Ben de gari "Allah işini golay gılsın" dedim. Deecem hu, hindi hanımlar her işe el admış. Bundan keeri heriflere peg iş gomacaglar vaziyed.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.