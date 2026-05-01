Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, Mayıs ayına kar yağışıyla girdi. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, bölgede etkisini gösterirken, kayak merkezinde kar kalınlığı 45 santimetre olarak ölçüldü.

“BEYAZ CENNET” YİNE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kayakseverler tarafından “Beyaz Cennet” olarak anılan Uludağ’da, mevsim normallerinin dışında yaşanan kar yağışı dikkat çekti. Özellikle turizm sezonunun sona erdiği bu dönemde gelen kar, bölgeye farklı bir görüntü kazandırdı.

HAVA SICAKLIĞI SIFIRIN ALTINDA

Uludağ’da hava sıcaklığı en yüksek 2 derece, en düşük ise -1 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava ile birlikte etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde kış şartlarını yeniden hatırlattı.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK

Yetkililer, kar yağışının gün boyunca ve yarın aralıklarla devam etmesinin beklendiğini açıkladı. Pazar günü itibarıyla yağışın etkisini azaltması öngörülüyor.

TURİZM VE HAVA DURUMU ETKİSİ

Uludağ’daki bu sürpriz kar yağışı, iç turizm hareketliliği açısından dikkat çekerken, Alanya gibi sıcak bölgelerde yaşayan vatandaşlar için de ilginç bir gelişme olarak öne çıkıyor. Mevsim geçişlerinde yaşanan bu tür hava olaylarının, iklim değişikliği tartışmalarını da yeniden gündeme getirdiği değerlendiriliyor.