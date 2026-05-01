Alanya’da Occo Beach ihalesi sonrası yaşanan gelişmeler, yeni bir boyut kazandı. Kleopatra Plajı’nda yer alan işletmede, zabıta müdahalesiyle başlayan süreç bu kez eski kiracı ile yeni işletmeci arasında hak tartışmasına dönüştü.

Gazetemize ulaşan görüntülerde, zabıta ekiplerinin işletmenin alt bölümünü şeritlerle kapattığı ve demir saclarla alanın ikiye bölündüğü görülüyor. Sahadaki bu müdahale sonrası bölgede belirsizlik daha da arttı.

İHALE TAMAMLANDI AMA TARTIŞMA DERİNLEŞTİ

Alanya Belediyesi Encümeni tarafından gerçekleştirilen ihalede Occo Beach Club, Bünyamin Kenger’in şirketine yıllık 23 milyon 250 bin TL + KDV bedelle kiralandı. Daha önce iptal edilen iki ihale sonrası üçüncü ihalede karar çıkmıştı.

Ancak ihale sürecinin tamamlanmasının ardından sahadaki uygulamalar ve tarafların açıklamaları yeni bir krizi beraberinde getirdi.

ECRİMİSİL TARTIŞMASI: “BİZ HAK SAHİBİYİZ”

İddiaya göre, Occo Beach’in bulunduğu alanın bir bölümü Milli Emlak kapsamında değerlendiriliyor. Bu noktada daha önce alanı kullanan işletmecilerin ecrimisil (kullanım bedeli) ödedikleri için hak sahibi olduklarını savundukları öne sürülüyor.

Önceki kiracı olduğu belirtilen Murat Demir, “Biz burası için ecrimisil ödedik, burası bizim kullanım alanımız” diyerek alanı bırakmak istemediğini dile getiriyor.

YENİ KİRACI: “ALANI TESLİM ALMAM GEREKİYOR”

Öte yandan ihaleyi kazanan Bünyamin Kenger ise sözleşmeye dayanarak işletmeyi devralması gerektiğini savunuyor. Taraflar arasında “alanı kim kullanacak” tartışmasının sürdüğü belirtiliyor.

Yeni kiracı cephesi, mevcut kullanımın sona ermesi gerektiğini ifade ederken, eski kiracı tarafı ise alanı terk etmek istemiyor.

ALAN İKİYE BÖLÜNDÜ, BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Sahilde yapılan fiziki müdahale sonrası işletmenin ikiye bölünmesi, mülkiyet ve kullanım hakkı konusundaki karmaşayı gözler önüne serdi. Alt bölümde yapılan kapatma işlemi ve kaynakla ayrılan alan, tartışmanın sahaya yansıması olarak değerlendiriliyor.

GÖRÜNTÜLER KAFALARI KARIŞTIRDI

Öte yandan, belediyede ihale sürecinde görev aldığı belirtilen İbrahim Koçak ile ihaleyi kazanan Bünyamin Kenger’in bir restoranda birlikte görüntülenmesi de tartışma yarattı.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Yaşanan gelişmeler sonrası gözler Alanya Belediyesi ve Milli Emlak birimlerinden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Özellikle yaz sezonu öncesinde yaşanan bu kriz, hem işletmeciler hem de bölgedeki esnaf tarafından yakından takip ediliyor.