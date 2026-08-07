Sağlık denildiğinde aklımıza önce teşhis, tedavi ve modern tıp geliyor. Oysa bir hastanın hastaneden ayrılırken yanında götürdüğü en önemli şeylerden biri de kendisine gösterilen ilgidir. Çünkü bazen iyileşme süreci, doktorun söylediği birkaç güven veren cümleyle başlar.

Son günlerde Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'nde görev yapan Op. Dr. Sezin Ateş hakkında birçok olumlu geri bildirim duymaya başladım. Hastaların ortak noktada buluştuğu konu, yalnızca mesleki yaklaşımı değil; güler yüzü, sabırla dinlemesi ve hastalarına güven veren iletişimi.

Kadın hastalıkları ve doğum branşı, belki de tıbbın en hassas alanlarından biridir. Muayene odasına giren her kadın farklı bir endişe, farklı bir umut ve farklı bir beklenti taşır. Böyle bir ortamda doktorun empati kurabilmesi, hastayı rahatlatabilmesi ve onu dikkatle dinlemesi en az uygulanan tedavi kadar önemlidir.

Elbette her doktorun başarısını yalnızca birkaç yorumla değerlendirmek doğru olmaz. Ancak toplumda bir hekimin adının güzel anılması tesadüf değildir. İnsanlar memnun kaldıkları doktorları birbirlerine tavsiye ederler. Bu tavsiyelerin temelinde ise çoğu zaman yalnızca tıbbi bilgi değil, insani yaklaşım yatar.

Bugün sağlık sisteminin en çok ihtiyaç duyduğu değerlerden biri de budur. Hastasını dinleyen, açıklama yapan, güler yüzünü eksik etmeyen ve mesleğini vicdanıyla icra eden sağlık çalışanları...

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan tüm sağlık çalışanları gibi, hastalarından olumlu geri dönüşler alan Op. Dr. Sezin Ateş’ inde bu anlayışın bir parçası olarak anılması sevindiricidir. Çünkü iyi bir doktor sadece hastalığı tedavi etmez; hastanın korkusunu da azaltır, umudunu da güçlendirir.

Sağlık hizmetinin gerçek kalitesi, teknolojinin yanında insan dokunuşunu da hissettirebildiği ölçüde ortaya çıkar. Bazen bir tebessüm, bazen sabırla dinlenen birkaç dakika, bazen de "Merak etmeyin, birlikte başaracağız." cümlesi, hastaların hafızasında yıllarca unutulmayacak izler bırakır