Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu belirtilen 68 yaşındaki Ökkeş K.'yi tabancayla yaralayan İ.T., taksiyle kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı. Siyah çarşaf giydiği görülen şüphelinin yakalandığı anlar taksinin araç içi kamerasına yansıdı.

CAMİYE GİDERKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Olay, 7 Ağustos'ta Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre camiye gitmek üzere yola çıkan Ökkeş K.'nin yanına, aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen 51 yaşındaki İ.T. yaklaştı.

Siyah çarşaf giyen şüpheli, yanında bulunan tabancayla Ökkeş K.'ye peş peşe ateş açtı. Yaralanan Ökkeş K. yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ökkeş K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TAKSİYLE KAÇARKEN POLİSE YAKALANDI

Saldırının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, İ.T.'nin taksiyle kaçmaya çalıştığını belirledi. Taksi polis tarafından durdurulurken şüpheli araçta yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalama anları taksinin araç içi kamerasına da yansıdı. Görüntülerde siyah çarşaf giyen şüphelinin araçtan indirildiği görüldü.

2 TABANCA VE SUSTURUCU APARATI BULUNDU

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 2 tabanca ile 1 susturucu aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI İDDİASI

İ.T. ile Ökkeş K. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önceden husumet bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.