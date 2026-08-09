Son günlerde gündeme gelen "15 Ağustos'ta bütün SD kanallar kapanacak" iddiasının aksine, paylaşılan bilgilere göre Türksat tarafından SD yayınların tamamının sonlandırılmasına yönelik genel bir karar bulunmuyor.

SD yayın yapan televizyon kanalları isterlerse Türksat 4A üzerinden yayınlarını sürdürmeye devam edebilecek. SD yayına devam edip etmeme kararı yayıncı kuruluşlara ait olacak.

Bazı televizyon kanallarının ise uydu kapasitesi maliyetleri nedeniyle SD yayınlarını sonlandırıp yalnızca HD yayınla devam etmeyi tercih edebileceği belirtiliyor. Bu durumun Türksat 3A'nın emekliye ayrılmasından ayrı bir karar olduğu vurgulanıyor.

FREKANSLAR DEĞİŞECEK Mİ?

Türksat 4A üzerinden halihazırda yayın yapan kanalların frekanslarında değişiklik beklenmiyor. Yalnızca Türksat 3A'dan yayın yapan kanalların da mevcut frekanslarını Türksat 4A üzerinde kullanmaya devam edeceği aktarılıyor.

Hem Türksat 3A hem de Türksat 4A üzerinden eş zamanlı yayın yapan kanallarda ise Türksat 3A tarafındaki yayın sona erecek. Televizyonunda ilgili kanalın Türksat 4A frekansı kayıtlı olan kullanıcıların herhangi bir değişiklik yapmasına gerek olmayacak.

KİMLERİN İŞLEM YAPMASINA GEREK YOK?

TKGS destekli televizyon veya uydu alıcısı kullananların kanal listelerinin otomatik olarak güncellenmesi bekleniyor. Digiturk, D-Smart ve Tivibu gibi platformların abonelerinin de geçiş nedeniyle manuel kanal veya frekans ayarı yapmasına gerek olmadığı belirtiliyor.

SD UYDU ALICISI KULLANANLAR DİKKAT

Türkiye'de halen yaklaşık 1 milyon kişinin SD uydu alıcısı kullandığı tahmin edilirken, Türksat uyduları üzerinden yaklaşık 271 televizyon kanalının SD yayın yaptığı belirtiliyor.

Bu nedenle 15 Ağustos'ta bütün SD cihazların kullanılamaz hale geleceği yönündeki iddiaların doğru olmadığı ifade ediliyor. Ancak bir televizyon kanalının kendi kararıyla SD yayınını sonlandırması halinde, söz konusu kanalı izlemeye devam etmek için HD uyumlu cihaz gerekebilir.

“SD YAYINLAR KAPANACAK” İDDİASINA TUYAD'DAN YANIT

SD yayınların tamamen sona ereceği tartışması Next&NextStar'ın açıklamasıyla gündeme geldi. Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği (TUYAD) ise bunun ortak alınmış bir karar olmadığını açıkladı.

TUYAD Başkanı Hayrettin Özaydın, SD yayın yapıp yapmama kararının televizyon kanallarına ait olduğunu belirterek Türksat'ın tüm SD yayınları sonlandırdığı yönündeki iddiaları reddetti.