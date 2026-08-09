Mersin'de 3 Leylek Elektrik Akımına Kapılarak Telef Oldu

Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Resul köyünde elektrik direğine konan 5 leylekten 3'ü elektrik akımına kapılarak telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, bir elektrik direğinin üzerine konan 5 leylekten bazıları bir süre sonra elektrik akımına kapıldı. Olay anı çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, direğin üzerinde bulunan leyleklerden 3'ünün elektrik akımı sonucu telef olduğu, leyleklerden birinin ise akıma kapıldıktan sonra yere düştüğü görüldü.

Uzmanlar, leyleklerin geniş kanat açıklıkları nedeniyle elektrik direklerindeki iki farklı iletken tele aynı anda temas edebildiğini belirtiyor. Bu temasın kısa devreye yol açabileceği ve yüksek gerilim nedeniyle kuşların elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirebileceği ifade ediliyor.