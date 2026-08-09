Sigara fiyatlarında ağustos ayıyla birlikte yeni bir değişiklik yaşandı. JTI grubunun 5 Ağustos 2026'dan itibaren geçerli fiyat listesinde Winston, Camel, LD ve Monte Carlo ürünlerinin satış fiyatları yeniden belirlendi.

EN UCUZ PAKET 115 TL'YE ÇIKTI

Yeni tarifeye göre JTI grubundaki paket sigaraların fiyatları 115 TL ile 130 TL arasında değişiyor. Winston Slender Q Line, Winston Slender ve Slender Long ile Winston Dark Blue ve Deep Blue 120 TL'den satışa sunulurken, standart Winston'ın fiyatı 125 TL oldu.

Winston Slims Q Line, Winston Slims ve Winston Xsence ise 130 TL ile listedeki en yüksek paket fiyatına sahip ürünler arasında yer aldı.

CAMEL, LD VE MONTE CARLO FİYATLARI

Camel Slims Q Line, Camel Slender ve Camel Deep Blue'nun yeni fiyatı 115 TL olarak açıklandı. Camel Black & White ile Camel Yellow & Brown ise 120 TL'ye yükseldi.

LD ve LD Slims 115 TL, Monte Carlo da 115 TL olarak listelendi. Camel Yellow 100 gram sarmalık kıyılmış tütün ürününün yeni satış fiyatı ise 285 TL oldu.

SİGARADA VERGİ DÜZENLEMESİ TEMMUZDA YAPILMIŞTI

Sigara fiyatlarını etkileyen vergi tarafında da kısa süre önce önemli bir düzenlemeye gidildi. 3 Temmuz 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile sigaralardaki ÖTV oranı ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlendi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasına göre düzenlemeyle sigaraların ÖTV oranı düşürülürken asgari maktu ve maktu vergi tutarları değiştirildi. Aynı kararla, haziran ayı üretici fiyatları üzerinden yapılacak otomatik vergi güncellemesinin sigaralara uygulanmaması sağlandı.

TÜİK verilerine göre haziran ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi aylık yüzde 1,80, yıllık yüzde 28,09 artmıştı. JTI grubunun ağustos ayında uygulamaya aldığı yeni satış tarifesi ise vergi düzenlemesinden yaklaşık bir ay sonra geldi.