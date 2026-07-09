Turizm sektöründe hareketliliğin arttığı yaz sezonunda alınan kararın, özellikle Rus turist pazarında Antalya'nın kapasitesini artırması ve rezervasyon taleplerine daha hızlı cevap verilmesini sağlaması bekleniyor.

Moskova ve St. Petersburg'dan ek kapasite

FUN&SUN tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni charter uçuşları mevcut Türkiye programına ilave kapasite sağlayacak. Böylece özellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarında yoğunlaşan rezervasyon taleplerinin daha rahat karşılanması hedefleniyor.

Moskova-Antalya hattındaki ilk charter uçuşu 17 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Seferler ekim ayı sonuna kadar haftada beş gün düzenlenecek.

St. Petersburg-Antalya hattındaki ilk uçuş ise 21 Temmuz tarihinde başlayacak. Bu hatta da seferlerin 25 Ekim tarihine kadar haftada dört gün yapılacağı bildirildi.

Airbus A321 ile hizmet verecek

Yeni charter operasyonlarında Türk Hava Yolları filosunda bulunan Airbus A321 tipi yolcu uçakları kullanılacak. Uçaklarda 163 ekonomi ve 16 business class olmak üzere toplam 179 yolcu kapasitesi bulunuyor.

Şirket, yeni uçuşlarla birlikte hem bireysel tatilcilerin hem de paket tur müşterilerinin Antalya'ya daha kolay ulaşmasının hedeflendiğini belirtti.

Antalya paket turları satışta

FUN&SUN, yeni uçuşlarla birlikte Antalya paket turlarını da satışa sundu. Açıklanan fiyatlara göre kişi başı tatil paketleri yaklaşık 100 bin rubleden başlayıp 181 bin rubleye kadar yükseliyor.

Fiyatların tercih edilen otel kategorisi, konaklama süresi, oda tipi ve seyahat tarihine göre değişiklik gösterdiği ifade edildi.

Antalya turizmine katkı sağlaması bekleniyor

Turizm sektörü temsilcileri, yeni charter seferlerinin özellikle son dönemde uçuş kapasitesinde yaşanan daralmayı kısmen telafi edeceğini değerlendiriyor. Antalya'nın en büyük yabancı turist pazarı olan Rusya'dan gelecek ek uçuşların, yaz sezonunun geri kalan bölümünde otellerin doluluk oranlarına da olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Rus turistlerin Antalya'ya olan ilgisinin sürdüğünü belirten sektör uzmanları, yeni kapasitenin hem tur operatörlerine hem de bölgedeki turizm işletmelerine önemli katkı sunacağını ifade ediyor.