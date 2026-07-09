Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren turuncu-yeşilli ekipte tempo her geçen gün artırılıyor. Kondisyon, dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarının ardından gerçekleştirilen takım içi hazırlık karşılaşmaları, teknik ekibe oyuncuların performansını değerlendirme fırsatı sunuyor.

Teknik heyet tüm detayları takip ediyor

Hazırlık maçlarında futbolcuların yalnızca fiziksel durumları değil, taktik disiplinleri, saha içindeki iletişimleri ve oyun sistemine uyumları da detaylı şekilde analiz ediliyor. Teknik direktör ve ekibi, sezon öncesinde ideal kadroyu oluşturabilmek adına tüm oyuncuları yakından gözlemliyor.

Özellikle yeni transferlerin takıma adaptasyon süreci ile genç oyuncuların performansları da teknik heyetin üzerinde durduğu başlıklar arasında yer alıyor.

Rekabet performansı artırıyor

Takım içindeki forma rekabetinin antrenman temposunu yukarı çektiği gözlenirken, futbolcuların istekli ve mücadeleci görüntüsü teknik heyeti memnun ediyor. Her oyuncu yeni sezonda ilk 11'de forma giyebilmek için çalışmalarını yüksek motivasyonla sürdürüyor.

Teknik ekip ise sakatlık riskini en aza indirerek futbolcuların fiziksel yüklemelerini planlı şekilde gerçekleştiriyor.

Özel maçlar öncesi önemli prova

Takım içinde oynanan hazırlık maçlarının, ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek özel hazırlık karşılaşmaları öncesinde önemli bir prova niteliği taşıdığı belirtiliyor. Bu süreçte oyuncuların maç kondisyonlarını artırmaları ve oyun sistemine tam uyum sağlamaları amaçlanıyor.

Turuncu-yeşilli ekip, hazırlık dönemini en verimli şekilde geçirerek Süper Lig'e güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Hedef lige hazır başlamak

Planlanan kamp programını eksiksiz uygulayan Alanyaspor'da çalışmalar önümüzdeki günlerde de ara verilmeden devam edecek. Teknik heyet, sezonun ilk haftasına kadar hem fiziksel hem de taktiksel hazırlıkları en üst seviyeye çıkarmayı amaçlarken, taraftarlar da yeni sezonda mücadeleci ve başarılı bir Alanyaspor izlemeyi umut ediyor. (Mehmet TUNÇ)