Haziran ayında Antalya'ya gelen Rus turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalsa da, Rusya kentin en büyük kaynak pazarı olmayı sürdürdü. Sektör uzmanları ise düşüşün arkasında birden fazla etken bulunduğunu ifade ediyor. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) uzmanlarına göre, gerilemenin en önemli nedenlerinden biri, Air Anka ve Tailwind Havayolları'nın uçuşlarına getirilen kısıtlamalar nedeniyle tur operatörlerinin bölgesel uçuş programlarını azaltması oldu. Talebi etkileyen bir diğer unsur ise haziran ayının son günlerinde Rusya'nın en büyük tur operatörlerinden birinin rezervasyon sisteminde yaşanan teknik aksaklıklar olarak gösterildi. Uzmanlar, bu sorunun özellikle ay sonundaki rezervasyonları olumsuz etkilediğini belirtiyor. Fiyatların da talep üzerinde etkili olduğu değerlendirilirken, uzmanlar haziran ayında birçok Türk otelinin indirim kampanyaları düzenlediğine dikkat çekiyor. Buna rağmen uzun yıllar uygun fiyatlı destinasyon olarak görülen Türkiye'nin, Rus turist nezdinde artık eskisi kadar ekonomik algılanmadığı ifade ediliyor. ATOR'a göre Türkiye, Rusya pazarında özellikle Mısır ile rekabet ederken, Güneydoğu Asya destinasyonları da alternatif seçenekler arasında giderek daha fazla öne çıkıyor. Avrupa pazarlarında ise Türkiye'nin; Mısır, Tunus ve Akdeniz'deki diğer destinasyonlarla fiyat rekabeti nedeniyle benzer bir baskıyla karşı karşıya olduğu değerlendiriliyor. Uzmanlar, tüm bu gelişmelere rağmen Rusya'nın Antalya için en büyük kaynak pazar olmayı sürdürdüğünü, ancak talebin yeniden ivme kazanabilmesi için rekabetçi fiyat politikası ile uçuş kapasitesinin artırılmasının önem taşıdığını vurguluyor.

Kaynak: Turizm Güncel