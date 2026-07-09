04-05 Temmuz 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen şampiyonada ringe çıkan Alanya Belediyesporlu boksörler, sergiledikleri mücadeleci performansla hem antrenörlerinden hem de sporseverlerden tam not aldı. Farklı sıkletlerde mücadele eden sporcular, kazandıkları derecelerle kulüplerini başarıyla temsil etti.

11 madalya ile büyük başarı

Turnuva boyunca rakipleri karşısında üstün performans ortaya koyan Alanya Belediyesporlu sporcular, toplam 11 madalya kazanarak organizasyonun en başarılı ekipleri arasında yer aldı. Elde edilen sonuçlar, kulübün altyapıya verdiği önemin ve uzun süredir sürdürülen disiplinli çalışmaların karşılığını bir kez daha ortaya koydu.

Hedef Türkiye Şampiyonası

Antalya'da dereceye giren sporcular, 11-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Amasya'da düzenlenecek Türkiye Boks Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Şimdi gözünü Türkiye Şampiyonası'na çeviren başarılı sporcular, Alanya'yı en iyi şekilde temsil edebilmek için hazırlıklarını sürdürecek.

Kulüpten tebrik mesajı

Alanya Belediyespor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, turnuvada mücadele eden tüm sporcular ile teknik ekip kutlanarak, Amasya'da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'nda da aynı başarıların devam etmesi temennisinde bulunuldu.

Kulüp yetkilileri, genç sporcuların elde ettiği derecelerin Alanya'da boks branşının gelişimi açısından önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, sporcuların ulusal arenada da başarılı sonuçlar alacağına inandıklarını ifade etti.

Alanya sporuna önemli katkı

Son yıllarda birçok branşta elde ettiği başarılarla dikkat çeken Alanya Belediyespor, boks branşında da yetiştirdiği sporcularla adından söz ettirmeye devam ediyor. Antalya İl Şampiyonası'nda kazanılan 11 madalya, kulübün geleceğe yönelik yatırımlarının ve sistemli altyapı çalışmalarının önemli bir göstergesi olarak değerlendirilirken, gözler şimdi Amasya'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na çevrildi. (Mehmet TUNÇ)