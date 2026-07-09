Yeni sezon hazırlıklarına kısa süre önce başlayan Alanyaspor'da saha çalışmalarının yanı sıra sağlık kontrolleri de tamamlandı. Profesyonel futbolcular, sezon boyunca yaşanabilecek olası sağlık problemlerinin önüne geçilmesi ve fiziksel performanslarının belirlenmesi amacıyla çeşitli testlerden geçirildi.

Kapsamlı sağlık taraması yapıldı

Kontroller kapsamında futbolculara kan tahlilleri, kardiyolojik muayeneler, ortopedik değerlendirmeler, solunum fonksiyon testleri ve genel fiziksel muayeneler uygulandı. Sporcuların mevcut sağlık durumları ayrıntılı şekilde kayıt altına alınırken, elde edilen veriler teknik heyet ve kulübün sağlık ekibi tarafından değerlendirilmeye başlandı.

Yapılan testlerle oyuncuların sezona hazır olup olmadığı belirlenirken, ihtiyaç duyulan alanlarda kişiye özel takip ve çalışma programlarının da oluşturulacağı öğrenildi.

Performansları yakından izlenecek

Sağlık kontrollerinden elde edilen sonuçların, sezon öncesi yükleme programlarının planlanmasında önemli rol oynayacağı belirtilirken, teknik heyetin futbolcuların fiziksel gelişimini kamp süreci boyunca yakından takip edeceği ifade edildi.

Özellikle yeni transferlerin ve genç oyuncuların fiziksel durumlarının da detaylı olarak analiz edildiği kontrollerin, sezon boyunca uygulanacak antrenman programlarına yön vereceği kaydedildi.

Hazırlıklar hız kesmeden sürüyor

Sağlık kontrollerini tamamlayan turuncu-yeşilli ekip, belirlenen program doğrultusunda yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Teknik direktör ve ekibi yönetiminde çalışmalarına devam edecek olan Alanyaspor, kondisyon ve taktik antrenmanlarının yanı sıra hazırlık maçlarıyla da sezona en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor.

Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmek isteyen Alanyaspor'da hem teknik ekip hem de futbolcular, yeni sezona tam anlamıyla hazır girebilmek için yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor. (Mehmet TUNÇ)