TÜRKİYE’YE ait yerel lezzetleri daha iyi tanıtabilmek için oluşturulan ve yerel mutfak kültürünün daha geniş kitlelerle buluşturulması hedefiyle yola çıkılan Lezzet Noktası projesi büyümeye devam ediyor. Bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında devreye alınan proje ile bugüne kadar dokuz şehirde toplam 384 restoran ve yerel işletme ziyaretçilerin rotasına girdi. Yöresel tatlar ve coğrafi işaretli ürünler gibi Türkiye’ye özgü tatlar turistlerle buluşurken, şehirlerin gastronomi potansiyeli de daha da görünür oldu.

YÖRESEL TATLAR TEK ÇATI ALTINDA

Şanlıurfa’da başlayan ve kasımda Adana’da tamamlanacak olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanatla birlikte gastronomiyi de ön plana çıkarıyor. Festivalin dokuzuncu durağı Sakarya’da devam eden organizasyonda Lezzet Noktası projesi ile şehrin yöresel tatlarına tek çatı altından ulaşılabiliyor. Proje ile şehirlere özgü mutfak kültürü, coğrafi işaretli ürünler ve yöresel tatlar ziyaretçilerle buluşuyor. On farklı şef kendi şehirlerinin lezzetlerini temsil ederken, araştırmacı gazeteciler, gastronomi yazarları, köşe yazarları ve şeflerden oluşan 31 farklı isim de projeye katkı sundu.

TÜRKİYE’DEKİ EN KAPSAMLI GASTRONOMİ ROTASI

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elif Balcı Fisunoğlu da Lezzet Noktası’nın gastronomi alanındaki başarısına dikkat çekerken, Türkiye’de ilk kez bu ölçekte ve geniş coğrafyada uygulanan gastronomi rotası çalışması olduğunu söyledi. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre sektörün de projeye güçlü şekilde destek vererek sahip çıktığını belirten Fisunoğlu, şeflerin, gastronomi yazarlarının, akademisyenlerin ve yerel paydaşların şehirlerde gerçekleştirilen lezzet keşiflerine büyük gönüllülükle katkı sunduğunu ifade etti.

Kaynak: Turizm Güncel