DEPOZİTOSU Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi'nde otel, restoran ve kafeler için zorunlu kayıt süreci başladı. Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA), işletmelerin Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS) üzerinden kayıtlarını ve birlikte çalışacakları yetkilendirilmiş saha operatörlerini ekim ayı sonuna kadar belirlemesi gerektiğini açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen sistemle, Türkiye'de her yıl piyasaya sürülen yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının geri kazanılması hedefleniyor. İlk etapta geri kazanım oranının yüzde 50'ye, sistemin olgunlaşmasıyla ise yüzde 80'e çıkarılması amaçlanıyor. Ajansın verilerine göre, geri kazanılması hedeflenen içecek ambalajlarının yaklaşık yüzde 65'i otel, restoran ve kafelerde tüketiliyor. Bu nedenle söz konusu işletmeler, sistemin en önemli paydaşları arasında yer alıyor.

DBYS'ye kayıt yaptıran işletmelerde biriktirilen DOA logolu ambalajlar, yetkilendirilmiş operatörler tarafından düzenli olarak toplanacak. Sisteme kazandırılan her ambalaj için işletmelere 20 kuruş teşvik ödemesi yapılacak. Sürecin toplama, taşıma ve doğrulama aşamaları ise dijital altyapı üzerinden takip edilecek. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, vatandaşların sisteme yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, otel, restoran ve kafe işletmelerini de kayıt işlemlerini vakit kaybetmeden tamamlamaya çağırdı. Öztürk, ekim ayı sonuna kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeler hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulanacağını bildirdi.