Turizm Databank verileri, Otel sektörünün temel sorununun yalnızca kur seviyesi değil, kur artışı ile maliyet artışı arasındaki farkın giderek büyümesi olduğunu gösteriyor. 2025 Haziran ayında otel maliyetleri yaklaşık yüzde 51,4 artarken dolar kuru yüzde 18,6 yükselmiş ve kur-maliyet makası 32,8 puan olmuştu. 2026 Haziran itibarıyla tablo daha da bozulmuş görünüyor. Otel maliyetlerindeki artış yüzde 63,5’e yükselirken dolar kurundaki artış yüzde 18,9 seviyesinde kaldı. Böylece kur-maliyet makası 44,6 puana çıktı. Başka bir ifadeyle, döviz gelirleri neredeyse geçen yılki hızında artarken, işletme maliyetleri çok daha hızlı yükseliyor. Bu durum, döviz geliriyle çalışan otellerin kârlılıklarını korumasını her geçen ay daha da zorlaştırıyor. Dikkat çeken diğer nokta ise ortalamada TÜFE’nin yüzde 31,7 seviyesinde görünmesine rağmen sektör maliyetlerinin bunun yaklaşık iki katı hızla artmasıdır. Bu da otel işletmelerinin hissettiği maliyet baskısının genel enflasyon verilerinden daha yüksek olduğuna işaret ediyor. Kur-maliyet makası, sektörün tamamını açıklayan tek gösterge değildir. Kârlılığı belirleyen unsurlar arasında doluluk oranı, ADR (ortalama oda fiyatı), kişi başı harcama, destinasyon bazındaki talep değişimleri, ürün kalitesi ve verimlilik de bulunuyor. Yine de mevcut veriler, 2026 yılında otel sektöründe maliyet baskısının hafiflemediğini, aksine kur artışının maliyetleri karşılama kapasitesinin daha da zayıfladığını ortaya koyuyor. 2025 içinde düşen maliyet-Kur makası 2026’da ılımlı artmaya devam ediyor. Otellerin kur artışı karşısında maliyet baskısı da sürüyor. TÜİK verilerine göre, 2026 yılı haziran ayında enflasyon yıllık yüzde 32,11 ve tahminen otel maliyetleri yüzde 70,3 artarken, dolar kuru da yıllık yüzde 17,28 yükseldi. Maliyet-Kur makası ise 53,11 puan oldu. Makas 6 aylık ortalama göre 1 puan arttı. 2025’te 32,8 puan olan fark 44,6 puana yükseldi.



Kaynak: Turizmaktuel