Dee gabbe deli dünya dee. Esgiden, bobam elinde küreele muzluun içine dinelirdi. Bana da "Hadi havızdaki suyu sal gel oğlum" derdi. Ben sıçırardım, 2 kilometuro soona havıza varır, suyu salardım. Sudan eveli bobamın yanna yetişeem deyi eşguvatına sıçırardım, maldanlardan takla ata ata gelirdim. Emme naadar oğraşırsam oğraşam sudan eveli bobamın yanna varamazdım. Bi bakardım, su çogdan arıgdan aarı agmış, bobam muz yalaanının birini sular olurudu.

İşda seneler de bööle akıyoru bilader. Ömür dediin şey su gibi akıb geçiyoru. Bi bakıyon gımgır bi goca olmuşsun.

Esgiden daldan alırdım guşu, hindi çıkamaayom Begdeş yokuşunu. Engi yazıyı neci yazdın deyi sorarsanız, ananıncıg böön belim aarıyoru bilader. Bildiin, biri belime gızgın şiş sokar gibi. İsdünüzden ırag. Delaanlılımda heç bel aarısı görmedim ben. Heç hasdalanıb da dogdura geddimi bilmem. Emme hindi bigün belim aarıyoru, bigün dizim aarıyoru, bigün başka bi tarafım aarıyoru. Enginlerin hepisi gocalıgdan. Delaanlılar gencliglerinin gıymatını bilsin. Turp gibi saalam olanlar da sıhatlarının gıymatını bilsin. Soona "Amat Emmim dedidi" dersiniz.

Benden böönlük bu gadar. Hadi galın saalıcaala.