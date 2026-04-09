​BERNARD Lewis fısıldadı...

Oğul Bush resmiyete döktü.

Adı: Büyük Ortadoğu Projesi.

Yani bildiğin BOP.

​Süslü laflar hazırdı: Demokrasi gelecekti, özgürlük gelecekti, bahar gelecekti, ekonomi şahlanacaktı!

Yedik mi?

Yemedik.

​Asıl niyet bambaşkaydı...

Enerji hatlarına çökmek.

Ulus devletleri un ufak etmek.

Etnik ve mezhepsel haritaları cetvelle yeniden çizmek.

"Ilımlı İslam" sosuyla, Batı’ya "uysal" yönetimler icat etmek.

Ve elbette... İsrail’in güvenliğini beton gibi pekiştirmek.

​Sonuç? Demokrasi vaadiyle yola çıktılar, bölgeyi cehenneme çevirdiler.

Bakın o listeye: Irak: Saddam devrildi, idam edildi. Sonuç? Mezhep savaşları, terör, kan gölü.

Libya: Kaddafi linç edildi. Sonuç? Devlet çöktü, petrol paylaşılamıyor, aşiretler savaşıyor.

Mısır: Mübarek gitti, sandık geldi, sonra hooop askeri darbe.

Tunus: Bin Ali kaçtı, belirsizlik baki kaldı.

Yemen: Salih koltuğu bıraktı, canını kurtaramadı. İç savaş, açlık, trajedi.

​Ve Suriye...

Protesto dediler, iç savaş dediler. Milyonlarca insan yollara düştü. Esad gitti, İsrail Golan tepelerine çöktü, Suriye’nin hava gücü sıfırlandı. Bölge terör örgütlerinin oyun alanı oldu.

​Peki, ABD ve İsrail neden "ulus devlet" istemiyor?

Çünkü ulus devlet dirençtir.

Çünkü ulus devlet bir arada durmaktır.

Alt kimlikleri kaşıyorlar, iç çatışmaları tetikliyorlar, vekalet savaşçılarını piyasaya sürüyorlar. Dikkat edin; bu grupların ortak özelliği hepsinin "ulus devlet" düşmanı olmasıdır.

Kullanılıyorlar.

Kullanılıp atılacaklar.

​İran’a bakın...

Mesele sadece füze değil.

Mesele; binlerce yıllık devlet geleneği ve vatanseverlik bilinci.

O "Conileri" ve "Siyonistleri" asıl ürküten ne biliyor musunuz?

Can korkusuyla ülkesini terk etmeyen, aksine dışarıdan ülkesine dönen İranlının o sarsılmaz duruşu. İlk mermide sınıra yığılanların, sığınmacı olanların tek eksiği vardı: Ulus devlet bilinci.

​Öğüdüm şudur: Biri size durup dururken çok şey vaat ediyorsa, bilin ki herseyinizi elinizden alacaktır! Türkiye Cumhuriyeti bir ulus devlettir.

Nokta.

​Ayarlarıyla oynamak, kimlikleri kurcalamak maceradır.

Gelecek nesillere ağır bedeller ödetmektir.

Politika dediğin, o devleti daha ileriye taşımak için yapılır; temellerini sarsmak için değil.

​Unutmayın...

Şeytan sizi dansa kaldırmışsa, mutlaka ayağınıza basacaktır!

Esen kalın...