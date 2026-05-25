Tokat’ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, cenaze töreninden dönenleri taşıyan servis midibüsü ile itfaiye aracı çarpıştı. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Reşadiye ilçesi Aybastı kara yolu Karataş köyü mevkisinde meydana geldi.

MİDİBÜS KONTROLDEN ÇIKTI

İddiaya göre, Celal Yılan (45) yönetimindeki 61 J 1244 plakalı Esenyurt Belediyesi’ne ait yolcu servis midibüsü, Ordu’nun Kabataş ilçesinde katıldıkları bir yakınlarının cenaze töreninin ardından İstanbul’a dönmek üzere yola çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan midibüs devrilerek yolda sürüklendi.

Kontrolden çıkan araç, karşı yönden gelen Sabri Şeref (34) yönetimindeki 60 RA 715 plakalı Baydarlı Belediyesi’ne ait itfaiye aracıyla çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada Emir Bolat (11), Seyit Emin Bolat (9), Ünal Demir (57) ve Bilal Süme (51) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.