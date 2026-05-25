CHP Genel Merkezi’nde, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Genel Başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha önce indirilen fotoğrafı yeniden genel merkez binasındaki yerine asıldı.

Ankara’daki CHP Genel Merkezi’nde yaşanan değişiklikler, parti kulislerinde ve siyasi çevrelerde yakından takip ediliyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN FOTOĞRAFI YENİDEN YERİNE ASILDI

21 Mayıs Perşembe günü verilen mahkeme kararının ardından CHP Genel Merkezi’nde fotoğraf düzenlemeleri yapılmıştı.

Daha önce duvardan indirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun renkli fotoğrafı bugün yeniden yerine asıldı.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in fotoğrafının ise siyah beyaz şekilde genel merkez duvarına yerleştirildiği görüldü.

MAKAM ODASINA YENİ İSİMLİK TAKILDI

Genel merkezde dikkat çeken bir diğer değişiklik ise 12’nci kattaki makam odasında yaşandı.

Makam odasının kapısına “Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu” yazılı isimlik takıldı.

Yaşanan gelişmeler sonrası CHP’deki hukuki süreç ve parti içindeki gelişmelerin nasıl ilerleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.