Alanya’da motosiklet kazasında bir sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Konaklı Mahallesi’nde D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. U.E. yönetimindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yola savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan U.E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.