Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kurulması planlanan doğalgaz boru hattı projesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Proje kapsamında Alanya’dan KKTC’ye uzanacak 97 kilometrelik doğalgaz hattının mühendislik çalışmalarının bu yıl tamamlanması hedefleniyor.

Bakan Bayraktar, projenin 2028 yılında hayata geçirilmesinin planlandığını belirtti.

ALANYA, DOĞU AKDENİZ ENERJİ HATTINDA ÖNE ÇIKIYOR

Küresel enerji sektörünün önemli temsilcilerini buluşturan İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (İNRES 2026) sonrası açıklamalarda bulunan Bayraktar, projenin yalnızca KKTC’nin enerji ihtiyacını karşılamakla sınırlı olmadığını söyledi.

Doğu Akdeniz’de gelecekte yapılabilecek yeni doğalgaz keşiflerinin Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasının da hedeflendiğini ifade eden Bayraktar, Alanya merkezli hattın stratejik önem taşıdığına dikkat çekti.

Bakan Bayraktar, ilerleyen süreçte ters akış sistemiyle Akdeniz gazının KKTC üzerinden Türkiye’ye ve Avrupa’ya ulaştırılabileceğini belirtti.

“ELEKTRİĞİN TANAP’I” İÇİN YENİ ADIM

Bayraktar, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Bulgaristan arasında geliştirilen yeni enerji iletim projesi hakkında da bilgi verdi.

“Elektriğin TANAP’ı” olarak tanımlanan Güney Elektrik Koridoru projesiyle Azerbaycan’dan gelecek yenilenebilir enerjinin Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasının planlandığını söyledi.

Projeye Avrupa’dan yeni ülkelerin de ilgi gösterdiğini belirten Bayraktar, fizibilite çalışmalarında önemli aşamaya geçildiğini ifade etti.

Bayraktar, “İnşallah en kısa zamanda hükümetler arası anlaşmaya, belki devlet başkanlarımızın imza atacağı bir anlaşmaya dönüşecek” dedi.

KARADENİZ GAZINDA YENİ HEDEF

Bakan Bayraktar, Karadeniz’de sürdürülen doğalgaz üretim çalışmalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

2028 yılında üçüncü fazın tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’de yaklaşık 16-17 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacının yerli üretimle karşılanabileceğini ifade eden Bayraktar, yeni sondaj gemileriyle üretimin artırıldığını söyledi.

Eflani kuyusunda devam eden keşif çalışmalarından umutlu olduklarını da belirtti.

45 ÜLKEDEN KATILIM SAĞLANDI

İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (İNRES 2026), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

Turkuvaz Medya öncülüğünde ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde düzenlenen zirveye, 45 ülkeden enerji ve maden sektörü temsilcileri katıldı.

Zirvede ayrıca uluslararası kuruluşlar, akademisyenler ve iş dünyasının önemli isimleri de yer aldı.

İTALYAN ŞİRKETLE DEV ENERJİ İŞ BİRLİĞİ

Zirve kapsamında BOTAŞ ile İtalyan enerji şirketi Edison S.p.A. arasında doğalgaz ve LNG alanlarında iş birliği mutabakatı da imzalandı.

Anlaşma kapsamında doğalgaz ticareti, LNG tedariki ve Türkiye’den başlayıp Yunanistan üzerinden İtalya’ya uzanacak yeni doğalgaz boru hattı üzerinde ortak çalışma yürütülmesi planlanıyor.

Bakan Bayraktar, söz konusu projeyi Avrupa’nın enerji arz güvenliği açısından önemli alternatiflerden biri olarak değerlendirdiklerini söyledi.