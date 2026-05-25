Kayseri’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla, uzun süredir aranan firari hükümlü yakalandı. “Uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan A.K. (27), düzenlenen operasyon sonrası cezaevine gönderildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlünün yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışma başlattı.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI

Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında A.K.’nin saklandığı adresin belirlenmesi için teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

Uzun süredir aranan hükümlünün yerinin tespit edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenleyerek firari hükümlüyü gözaltına aldı.

OPERASYONDA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Operasyon sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri bölgede detaylı inceleme yaptı.

Yakalanan hükümlü sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., daha sonra adliyeye sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mahkemeye çıkarılan firari hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti ve firari hükümlülere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Yetkililer, özellikle uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında kent genelindeki operasyonların devam edeceğini ifade etti.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Kayseri polisi tarafından son dönemde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan birçok firarinin de yakalandığı bildirildi.

Emniyet birimleri, vatandaşların şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmesinin suçla mücadelede önemli rol oynadığına dikkat çekiyor.