Galatasaray Kulübü eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda üyelere hitap eden kulüp başkanı Dursun Özbek, özellikle yaz transfer dönemindeki gecikme eleştirilerine finansal verilerle yanıt verdi. Özbek'in açıklamalarına göre, yönetim aynı isimleri sezon başında kadrosuna katsaydı maliyet çok daha yüksek olacaktı.

Transfer döneminde taraftarlardan gelen tepkileri haklı bulduğunu belirten Özbek, sürecin sportif ve mali olmak üzere iki boyutu olduğunu vurguladı. Kulübü finansal açıdan zora sokmayacak bir yapı kurmaya çalıştıklarını aktaran Özbek, mevcut transferleri temmuz ayında yapmaları durumunda yaklaşık 50 milyon euro daha fazla ödeme yapacaklarını bildirdi. Bonservis bedellerinde sezon başı ile sonu arasında yarı yarıya fark oluştuğuna dikkat çekildi.

TESİSLEŞME HAMLELERİ SÜRÜYOR

Toplantıda kulübün gayrimenkul projeleri de detaylı olarak ele alındı. Aslantepe Vadisi'nde 62 dönümlük alanda inşa edilen spor kompleksi projesini kulübün yüz yılı olarak tanımlayan Özbek, yatırımın kendisini 10 yıl içinde amorti edeceğini duyurdu. LEO Residences projesinde daire teslimlerinin devam ettiği, kapalı salon sporlarına hizmet edecek kompleksin ise hızla bitirileceği aktarıldı.

Florya Tesisleri'nin bulunduğu toplam 65 dönümlük araziden elde edilecek gelirin tamamıyla Galatasaray'ın geleceği için özel bir fon kurulacağı yinelendi. Kemerburgaz projesinde ise ilk etabın tamamlandığı, ruhsat pürüzlerinin aşıldığı ikinci fazın ardından altyapı ve kadın futbol takımının buraya taşınacağı açıklandı. Riva'daki inşaat çalışmalarının devam ettiği ve 30 dönümlük kısmın kulübe kazandırıldığı ifade edildi.

GEÇ TRANSFER STRATEJİSİ NASIL İŞLİYOR?

Avrupa'nın büyük liglerinde transfer tahtasının Türkiye'den daha erken kapanması, eylül ayında Süper Lig ekiplerinin pazarlık gücünü artırıyor. Kadroda düşünülmeyen veya yüksek maliyetli oyuncuları elden çıkarmak isteyen Avrupa kulüpleri, son günlerde kiralama veya düşük bonservis bedeli formüllerine daha sıcak bakıyor. Galatasaray yönetiminin de piyasadaki bu takvim farkını kullanarak bütçe sınırları içinde kalmayı hedeflediği görülüyor.

Mali yapıyı güçlendirme adımlarının yanı sıra yeşil sahadaki hedeflerden de taviz verilmeyeceği vurgulandı. Geçen sezonu şampiyon tamamlayarak 26'ncı kupaya ulaştıklarını hatırlatan Özbek, yeni sezonda üst üste 5'inci, toplamda ise 27'nci şampiyonluğu hedeflediklerini belirtti. Yönetim, Avrupa kupalarında da kulübün adına yakışır sonuçlar almak için teknik heyet ve futbolculara güvenin tam olduğunu kaydetti.