​SİYASETTE kâğıt üstündeki hesaplar çarşıya uymaz. Her an yeni bir sandalye, yeni bir istifa tüm tabloyu değiştirir.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde son günlerde yaşananlar tam da bu tarife uyuyor. Peş peşe gelen istifa dalgaları, Akdeniz’in başkentinde yıllardır alışılan ezberleri birer birer bozuyor. İlk bakışta meclisin en kalabalık grubu hâlâ Cumhuriyet Halk Partisi gibi görünüyor; lakin siyaset aritmetiği sadece en büyük parçaya bakarak okunmaz, kalanın toplamına da bakılır.

​Rakamlar ortada. CHP’nin meclisteki sandalye sayısı 69’dan 55’e geriledi. Karşı cephede ise AK Parti 27, MHP 10 ve Demokrat Parti 3 sandalye ile duruyor.

Topladığınızda muhalefet kanadının (veya CHP dışındaki yapıların) toplamı CHP’ye yaklaşıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılması ve oy hakkının bulunmaması da bu hassas dengede terazinin ibresini tamamen değiştiren ayrı bir unsur.

​CHP: 55 sandalye, tek başına en büyük grup, ancak ezici çoğunluğu kaybetti.

​AK Parti: 27 sandalye, blok gücünü koruyor.

​MHP: 10 sandalye, ittifak denkleminin kilit unsuru durumunda.

​Demokrat Parti: 3 sandalye, meclis aritmetiğinde üçüncü ortak.

​Kulislerde konuşulanlara göre, istifa eden 14 belediye meclis üyesi henüz resmen "Yeni Parti"ye geçtiğini duyurmadı.

Ancak önümüzdeki haftalar içinde yeni istifaların, yeni adımların kapıda olduğu fısıldanıyor. Muratpaşa ve Gazipaşa belediye başkanları partilerinde kalacaklarını açıkça deklare ettiler; fakat meclis üyeleri aynı çizgide kalacak mı? Siyasetin doğası, "başkan başka, meclis üyesi başka telden çalar" der; bu karara uymayanların çıkması kaçınılmazdır.

​Peki ya Alanya ölçeği? Şu an için Alanya cephesinde hareketli bir istifa dalgası görünmüyor. Ancak "Ya Alanya’da da CHP’den istifalar başlarsa meclis üyelerinin tamamı istifa eder mi?" sorusu hep masada. Şahsi kanaatim şudur ki; böyle bir kopuş yaşansa dahi partide kalmayı tercih edecek en fazla 2 ya da 3 üye çıkabilir, kalanı ortak bir tavır belirler.

​CHP Antalya İl Başkanı Hasan Şahin yeni dönem belediye meclis toplantısı öncesinde tüm ilçelerde belediye meclis üyeleriyle bir toplantı planlıyor.

Alanya da CHP'de koltuk hala boş. Hangi isim öne çıksa özellikle sosyal medyada büyük linç yiyor ve hemen geri çekiliyor.

İl Başkanı Hasan Şahin’le yaptığım telefon görüşmesinde Alanya için birkaç gün içinde atama yapılacağını söylemişti. Aradan neredeyse bir aya yakın süre geçti ama bu atama bir türlü gerçekleştirilemedi.

​"İnce eleyip sık döküyoruz" demişti Sayın Şahin ama sanırım eylül ayında armudun sapı üzümün çöpü demeden bu isim kamuoyuna duyurulacak.

​Mevcut tabloda: "Antalya Büyükşehir Meclisi’nde bundan böyle komisyon seçimleri, bütçe görüşmeleri ve imar düzenlemeleri eski tas eski hamam yürümez. Hangi partinin hangi konuda kiminle el sıkışacağı, kararların kaderini tayin edecektir."

​Tüm bu dengeler titizlikle takip ediliyor. Ne iktidar kanadı rahat ne de CHP cephesi sakin. Sandalyeler azalıyor, hesaplar yeniden yapılıyor.

Meclis salonundaki oylama kabinleri de fırtınaya hazırlanıyor. Bekleyip göreceğiz; imar cetvellerinden bütçe kalemlerine kadar her el kaldırma, yeni bir siyasi denklemin doğum sancısı olacak.

​Esen kalın...