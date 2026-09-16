Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Son meteorolojik değerlendirmelere göre kentin özellikle batı kesimlerinde 17 Eylül Perşembe günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji tarafından yayımlanan uyarı Kaş, Demre, Kumluca, Finike, Konyaaltı, Kemer, Elmalı ve Korkuteli olmak üzere toplam 8 ilçeyi kapsıyor.

8 İLÇEDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışlı havanın 17 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor. Meteorolojik uyarının saat 09.00'da başlayacağı ve 21.00'e kadar devam edeceği bildirildi.

Bu süre içerisinde sağanak ve gök gürültülü sağanakların bazı noktalarda yerel olarak kuvvetlenebileceği tahmin ediliyor. Özellikle kısa sürede etkili olabilecek kuvvetli yağışların beraberinde çeşitli olumsuzlukları getirebileceği belirtildi.

SEL VE SU BASKINI RİSKİ VAR

Meteoroloji, kuvvetli yağışların etkili olacağı bölgelerde ani sel ve su baskını riskine özellikle dikkat çekti. Yağışla birlikte yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava olaylarının da görülebileceği bildirildi.

Vatandaşların su baskını riski bulunan bölgelerde dikkatli olması, yağış sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri alması istendi.

KRİTİK SAATLER AÇIKLANDI

Meteoroloji'nin uyarısına göre Antalya'nın söz konusu 8 ilçesi için kritik zaman aralığı 17 Eylül saat 09.00 ile 21.00 olacak. Böylece kuvvetli yağış uyarısı toplam 12 saat boyunca geçerli olacak.

Kaş, Demre, Kumluca, Finike, Konyaaltı, Kemer, Elmalı ve Korkuteli'de yaşayanların ve bu bölgelere seyahat edecek vatandaşların hava koşullarını yakından takip etmeleri tavsiye edildi.

Yetkililer, yağış süresince meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum ve kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.