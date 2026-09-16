MasterChef Türkiye’nin 2026 sezonunda yarışmacılar arasında yaşanan bir an kısa sürede sosyal medyanın gündemine taşındı. Hasan Alp Karabacak ile Bahar Kaya’nın birbirlerine kalp işareti yaptığı görüntüler, izleyicilerin dikkatini çekti.

Programın takipçileri, ekranlara yansıyan görüntülerin ardından ikili arasında bir yakınlaşma olup olmadığını tartışmaya başladı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, “MasterChef’te yeni bir aşk mı doğuyor?” yorumunda bulundu.

KALP HAREKETLERİ GÜNDEM OLDU

Hasan Alp ve Bahar’ın birbirlerine kalp göndermesi, yarışmanın son bölümlerindeki en çok konuşulan anlardan biri oldu. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından iki yarışmacının arasındaki ilişkinin ne olduğu merak konusu haline geldi.

Bazı izleyiciler görüntüleri samimi bir arkadaşlık göstergesi olarak değerlendirirken, bazı kullanıcılar ise bu anların bir yakınlaşmaya işaret edebileceğini öne sürdü.

AŞK İDDİASI HENÜZ DOĞRULANMADI

Hasan Alp Karabacak ile Bahar Kaya’nın aşk yaşadığına ilişkin şu ana kadar doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor. İkiliden de bu yönde kamuoyuna yapılmış bir açıklama yer almıyor.

Bu nedenle sosyal medyada ortaya atılan iddialar şimdilik yalnızca yarışmada ekrana yansıyan görüntüler ve izleyici yorumlarıyla sınırlı.

İKİSİ DE ANA KADRODA YER ALIYOR

Hasan Alp Karabacak ve Bahar Kaya, MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ana kadroya kalmayı başaran yarışmacılar arasında bulunuyor.

Sezon boyunca yarışmacılar arasındaki rekabet kadar ekranlara yansıyan samimi anlar da izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Hasan Alp ve Bahar’ın kalp hareketleri de kısa sürede yarışmanın en çok konuşulan görüntülerinden biri haline geldi.

İkilinin arasındaki ilişkinin ne olduğu ise ilerleyen bölümlerde netlik kazanabilir.