ALANYA Belediyesi, kentin yeşil dokusunu güçlendirmek ve üretimi evlere taşımak amacıyla yeni bir destek programı başlattı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Alanya’da yaşayan kadınlara fidan desteği sağlanacak.

“Bir fidan, bir kadın, daha yeşil bir Alanya” temasıyla gerçekleştirilecek projeyle kadınların evlerinin balkonlarında ve bahçelerinde üretime katılması amaçlanıyor. Dağıtılacak fidanların yetiştirilmesiyle hem hanelerde üretimin teşvik edilmesi hem de Alanya’nın daha yeşil bir kent haline gelmesine katkı sunulması hedefleniyor.

HER AİLEDEN BİR KADIN BAŞVURABİLECEK

Fidan desteğinin mümkün olduğunca fazla haneye ulaşabilmesi amacıyla başvurularda bazı kriterler uygulanacak. Buna göre destek programından Alanya’da ikamet eden kadınlar yararlanabilecek.

Projenin daha fazla aileye ulaşması ve fidanların eşit şekilde dağıtılması amacıyla her aileden yalnızca bir kadının başvurusu kabul edilecek.

SON BAŞVURU 28 EYLÜL

Projeden faydalanmak isteyen kadınların başvurularını 28 Eylül 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

Başvurular, Alanya Belediyesi’nin ulakbel.alanya.bel.tr/WebForm/fidan#/ adresindeki çevrim içi form üzerinden gerçekleştirilecek. Belirlenen tarihin ardından başvuru süreci sona erecek ve dağıtım hazırlıklarına geçilecek.

DAĞITIM NOKTALARI DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Başvuruların tamamlanmasının ardından fidan almaya hak kazanan kadınlara dağıtım süreciyle ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacak. Fidanların hangi tarihte ve hangi noktalarda teslim edileceği belediye tarafından hak sahiplerine duyurulacak.

HEM ÜRETİME HEM YEŞİL DOKUYA KATKI

Alanya Belediyesi, projeyle fidanların yalnızca kırsal alanlarda değil, kent merkezindeki evlerin balkon ve bahçelerinde de yetiştirilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kadınların üretime katılımının desteklenmesinin yanı sıra evlerde oluşturulacak küçük yeşil alanlarla Alanya’nın yeşil dokusuna katkı sağlanması hedefleniyor.