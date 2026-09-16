BARGELLO Parfüm’ün Anamur ve Alanya bayisi Onur Atik, Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Corendon Alanyaspor’a destek mesajı verdi. Turuncu-yeşilli kulübün yıllardır Süper Lig’de mücadele ederek bölgeye önemli bir değer kattığını belirten Atik, Alanyaspor’un çevre ilçelerde yaşayan futbolseverler için de ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Alanyaspor sayesinde bölgedeki futbolseverlerin uzun mesafeler katetmeden Türkiye’nin önemli takımlarını ve Süper Lig heyecanını yakından takip edebildiğini ifade eden Atik, kulübün sportif başarısının yanı sıra bölgeye sağladığı katkıya da dikkat çekti.

“ALANYASPOR BÖLGEMİZİN TAKIMI”

Alanyaspor’un etki alanının Alanya ilçe sınırlarının ötesine geçtiğini vurgulayan Onur Atik, Anamur başta olmak üzere çevre ilçelerde yaşayan futbolseverlerin de turuncu-yeşilli takımı yakından takip ettiğini belirtti.

Atik, “Alanyaspor sadece Alanya’nın değil bölgemizin takımıdır. 1,5-2 saatlik bir mesafe giderek Süper Lig takımlarını izleme fırsatı var. Bunu sağlayan Alanyaspor’a, yıllardır futbolun içinde olan Başkanımız Hasan Çavuşoğlu ile Genel Kaptanımız Mevlüthan Çavuşoğlu’na teşekkürü borç biliriz” dedi.

SÜPER LİG HEYECANINI BÖLGEYE TAŞIYOR

Turuncu-yeşilli ekibin Süper Lig’de yer almasının bölge futbolu açısından önemli olduğunu dile getiren Atik, Alanyaspor’un farklı şehirlerden ve ilçelerden futbolseverleri de tribünlerde buluşturduğunu ifade etti.

Kulübün sportif faaliyetlerinin Alanya’nın tanıtımına da katkıda bulunduğunu belirten Atik, iş dünyasının imkanları doğrultusunda kentin önemli değerlerine sahip çıkmasının önemine dikkat çekti.

MURAT ÖĞ’E BAŞARI MESAJI

Alanyaspor’da Genel Müdürlük görevine getirilen Murat Öğ’e de başarı dileklerini ileten Atik, yeni dönemde kulübün yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Atik, “Yeni Genel Müdürümüz Murat Öğ’e de başarılar dileriz. Elimizden geldiğince Alanyaspor’umuzun yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ALANYASPOR’UN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bargello Parfüm olarak turuncu-yeşilli kulübe verdikleri desteği sürdüreceklerini ifade eden Onur Atik, Alanyaspor’un sportif başarılarının bölgenin tamamı açısından değer taşıdığını vurguladı.

Atik’in açıklamaları, bölgedeki iş dünyasının Alanyaspor’a yönelik desteğinin örneklerinden biri olurken, turuncu-yeşilli kulübün Süper Lig’deki mücadelesinde yerel işletmelerin desteğinin önemine de dikkat çekildi. (Mehmet TUNÇ)