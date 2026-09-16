ALANYA'NIN dünyaca ünlü eğlence merkezlerinden Club Summer Garden, yaz sezonunda yerli ve yabancı turistleri müzik dolu gecelerde buluşturmaya devam ediyor. Açık hava konsepti, güçlü ses ve ışık sistemleri ile Akdeniz gece hayatının en önemli adreslerinden biri olan mekânda sahne alan resident DJ Halil Vergin, özellikle cuma geceleri sergilediği performanslarla eğlence tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor.

Akdeniz'in en hareketli gece kulüpleri arasında gösterilen Club Summer Garden, her sezon olduğu gibi bu yaz da dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Eğlence anlayışını uluslararası standartlarda sunan mekân, renkli atmosferi ve başarılı DJ performanslarıyla Alanya gece hayatına yön veren işletmelerden biri olmayı sürdürüyor.

CUMA GECELERİNİN DEĞİŞMEYEN İSMİ

Club Summer Garden'ın sevilen resident DJ'lerinden Halil Vergin, özellikle cuma akşamları kabin başına geçerek binlerce müziksevere hitap ediyor. Elektronik müzik, house, dance ve pop müziğin sevilen parçalarını kendine özgü tarzıyla harmanlayan başarılı DJ, hazırladığı özel setlerle gecenin temposunu sürekli yüksek tutuyor.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERDEN YOĞUN İLGİ

Yaz sezonunda Alanya'yı ziyaret eden binlerce turist, gündüz deniz ve güneşin keyfini çıkarırken akşam saatlerinde ise eğlence için Club Summer Garden'ı tercih ediyor. Özellikle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok farklı ülkeden gelen tatilciler, DJ Halil Vergin'in performansları eşliğinde sabahın ilk saatlerine kadar eğleniyor.

ALANYA GECE HAYATININ SİMGE MEKÂNLARINDAN BİRİ

Uluslararası DJ performansları, konser organizasyonları ve açık hava konseptiyle faaliyet gösteren Club Summer Garden, uzun yıllardır Alanya turizmine ve gece hayatına önemli katkı sağlıyor. Yaz sezonu boyunca düzenlenen etkinliklerle hem bölge ekonomisine hareketlilik kazandıran hem de tatilcilere farklı bir eğlence deneyimi sunan mekân, Akdeniz'in en popüler gece kulüpleri arasında gösterilmeye devam ediyor. (Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi