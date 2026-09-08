​Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimlerine aday olacağını daha önce açıklayan Mustafa Tuna, dün Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlediği geniş katılımlı toplantıda net bir duruş sergiledi ve "Ben adayım" diyerek uzun bir konuşma yaptı.

​Toplantı sonrası Mustafa Tuna ile kısa bir sohbet gerçekleştirme imkanı buldum. Edindiğim intiba oldukça netti: Tuna, bu defa başaracağından emin. Sahada ciddi bir karşılığının olduğunu ve değişim isteklerinin üyeler tarafından artık çok yüksek sesle dile getirildiğini bizzat vurguladı.

​Toplantı bir hayli kalabalıktı. Her kesimden, her meslek grubundan ve farklı siyasi partilerden gelen insanların gösterdiği ilgi oldukça büyüktü. Salonda konuştuğum insanlar da son derece umutluydu.

​Özellikle verilen sözlerin tutulmadığını dile getirenlerin sayısı dikkat çekiciydi. Ticari hayatın içinde bulunduğu zor duruma dikkati çekerek, yeni bir çıkış yolunu Mustafa Tuna'nın açacağını söyleyenlerin oranı da bir hayli fazlaydı. Tuna'nın konuşması sık sık alkışlarla kesildi. Salonun ilgisi oldukça sıcak ve samimiydi; nitekim gönderilen çiçeklerin sayısı bile yaklaşan yarışın ipuçlarını vermeye yeterliydi.

​Bundan sonraki süreci şekillendirecek olan temel unsurlar; sahadaki performans ve elbette Mustafa Tuna ile birlikte hareket eden ekip olacak. Ekip çalışması, her seçimin en önemli değeridir.

​Çok yakın bir zamanda Alanya'da saha hareketlenecek. Esnaf ziyaretleri ile başlayacak olan bu süreç, genel sorunları direkt muhatabından, dükkanın ve tezgahın başından dinleyerek sürecek.

​Mustafa Tuna'yı oldukça pozitif ve kazanacağına dair inancı tam bir ruh halinde gördüm. Elbette ki bunlar henüz ilk izlenimler; bundan sonraki çalışmalar bizlere çok daha fazla ipucu verecek.

​Biliyoruz ki Alanya'da oda seçimleri tabiri caizse kıran kırana geçer. ALTSO gibi Alanya ticaretinin pusulasını elinde tutan çok önemli bir kurumun seçimi de bu kentin şanına yakışır bir şekilde gerçekleşecektir.

​Gözler şimdi Alanya sokaklarında; esnaf ziyaretleriyle başlayacak olan bu yeni maratonun dengeleri nasıl değiştireceğini zaman gösterecek.

Esen kalın...