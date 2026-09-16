Tunceli'de akşam saatlerinde gökyüzünde gözlemlenen parlak ışık hüzmesi dikkat çekti. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, kentin çeşitli noktalarından fark edilen olay, gökyüzünde kısa süreli güçlü bir aydınlanma yarattı.

Olay anı, Tunceli-Pülümür kara yolunda aracıyla seyir halinde olan Çağlar Kahraman tarafından anbean kaydedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, karanlık gökyüzünü aydınlatan nesnenin hızla hareket ederek saniyeler içinde gözden kaybolduğu görüldü.

IŞIĞIN KAYNAĞI NE OLABİLİR?

Konuya ilişkin yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Gökyüzünde aniden beliren ve hızla kaybolan bu tür parlak ışıkların genellikle atmosfere giren meteorlar, uzay çöpü kalıntıları veya alçak yörünge uydularının yansımalarından kaynaklandığı biliniyor. Olayın kesin nedeni yapılacak olası incelemelerin ardından netlik kazanacak.