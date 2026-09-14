Geçen hafta kendi sahasında çok büyük darbe yiyen Göztepe’yi bu hafta evinde ağırlayan temsilcimiz Alanyaspor açısından kolay bir maç bekliyorduk açıkçası. Ancak temsilcimiz bizi yanıltmadan yoluna devam ediyor.! Bir maçı diğer maçından iyi olsa bile ikinci, üçüncü maçlarda geriye düşüp sonradan skoru artırsa da değişen bir şey olmuyor. Ne yazık ki savunma üçlüsü, bazen beşlisi, çok ama çok açık veriyor. Maçın 27. dakikasında duran top organizasyonunda ceza sahası içinde tam 16 futbolcu var ancak rakip Göztepe oyuncusu arka direkte bomboş ve yüksek topa o kadar akıllı vuruyor ki orta hakem de dahil herkes o topun gol olacağına inanarak bakıyor ve skoru 0-1’e taşıyan gol geliyor.

Bundan önceki maçlarda temsilcimiz Alanyaspor savunmasını çok iyi yaparken bu maçta daha önde ve rakibin gücünü bilerek oynaması, istatistik olarak dişine göre bir ekibe karşı evinde çok cesur oynayarak direnç göstermesi adına ciddi bir sınav verdiler. Oyunda öne atılan toplarda hızlı kanat oyuncuları ile skora koşan bir Alanyaspor izledik. Bir topu direkten dönen Fatih şanssız günündeydi. Ancak savunmada Fernandes’in rakibe taktığı bacağı ile kazanılan penaltıyı gole çeviren Göztepe’nin skoru 1-2’ye taşısa bile bu sevinci uzun sürmedi. Hagi’nin sol taraftan ceza sahasına attığı topa aradan iyi çıkan Makouta eşitlik golünü buldu. İki kez geriye düşen Alanyasporlu futbolcular, “Biz bu maçtan mutlak puan alacağız” derken istekli ve arzulu olması, maçın son düdüğü ile skoru eşitlemesini bildiler: 2-2.

Bundan önceki maçlarda pozisyon üretmekte zorlanan temsilcimiz bu hafta bir adım öne çıkarak hem temposu, hem isteği, hem de yeni oyuncuların futbol oynama arzuları ön plandaydı. Ümit’in gitmesi ile geride zorlanan bir Alanyaspor’da hücumda giderek ısınmaya çalışan Ben Ali ve Fernandes’in artan form durumları kayda değerdi. Önümüzdeki maçlarda çok üst düzey oyun olmazsa bile oyuncuların gelişmesi açısından çok güzel bir maç izledik. Savunmada boğulmayan, orta alanda her ne kadar çok fazla top kaybetsek bile kanat oyuncularının yükselen form grafiğinin sonraki maçlar için etkili olacağına inanıyoruz. Genç ve koşan bir Alanyaspor, mütevazı oyuncu yapısı ile ligde kendi rakiplerine kaybetmeden yolun inişli çıkışlı devam edeceği kesin.

Göztepe, geçen haftaya göre daha farklı bir görüntü çizerken Alanyaspor’un oyun anlayışına cevap verecek taktiği sahaya iyi yansıttı. Kimin atarsa galip geleceği bir maçın sonunda her iki takım da emeğinin karşılığını aldı diye düşünüyoruz… Yenemiyorsan yenilmeye devam…

Bu arada yedikleri kumanyadan dolayı hastanelik olan tüm askerlerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz.