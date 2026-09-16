Alanya basın camiasının isimlerinden ve MHP Alanya ilçe Başkanvekili Hasan Cantürk’ün dedesi Mahmut Cantürk’ten acı haber geldi. Mahmut Cantürk’ün vefatı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Alanya’daki basın ve siyaset çevrelerinde üzüntüyle karşılandı.

Paylaşılan başsağlığı mesajlarında, Mahmut Cantürk’ün cenazesinin 16 Eylül Çarşamba günü(bugün) ikindi namazına müteakip Dinek Mezarlığı’nda (Şehitlik yanı) toprağa verileceği belirtildi.

Dim Medya ailesi olarak, Mahmut Cantürk’e Allah’tan rahmet; başta Hasan Cantürk olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.